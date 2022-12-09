В Сенате США прозрачно намекнули бункерному деду, о чем с ним будут вестись переговоры
Источник:фейсбук Сергея Марченко
8 декабря комитет по Международным отношениям Сената США одобрил резолюцию об осуществлении Россией геноцида в Украине.
Красноречивая дипломатия
Учитывая, что главой комитета является демократ Боб Мененедез, а резолюцию представлял республиканец Джеймс Риш, и среди соавторов – еще 10 республиканцев, эта резолюция имеет двухпартийную поддержку. А, значит, будет проголосована в Сенате.
Важное Почему санкции против России стали украинским плацебо с ограниченным результатомЭто означает, что США станут седьмой страной в мире после Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Канады, признавшей геноцид украинского народа со стороны московитов.
Резолюция не просто осуждает Россию, а поддерживает создание международного трибунала для российских политических лидеров и военных преступников.
Очень прозрачный намек для одного бункерного деда, о чем с ним будут вестись переговоры.