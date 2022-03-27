Геноцид украинского народа, геноцид харьковчан, – Терехов об уничтожении города
Источник:УП
С первого дня войны город Харьков подвергается обстрелам со стороны россиян. Часть жилых районов в Харькове полностью разрушена в результате их атак.
Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что враг обстреливает Харьков как с земли, так и с воздуха. И говорить, что интенсивность атак сейчас снизилась, очень обманчиво.
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Терехов: Это геноцид украинского народа
В то же время, Терехов подчеркнул, что российские войска еще с первых дней полномасштабной войны цинично открывали огонь по жилым и густонаселенным районам города.
Тогда я сказал, что это геноцид украинского народа, геноцид харьковчан. И это все подтверждается сегодня,
– отметил городской голова.
И добавил, что рушатся целые микрорайоны, гибнут мирные люди и это ужасно. "То, что обстрелы меняются по времени, ничего не значит, потому что это еще опаснее", – объяснил он.
Ранее в Генштабе рассказали, что ВСУ крепко держат оборону Харькова, а в некоторых направлениях идут в контратаку. Оккупанты получают достойный отпор от наших защитников.
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