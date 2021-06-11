Украина завершила расследование госизмены Аксенова, Поклонской и еще 6 коллаборационистов

Офис генпрокурора заявил о завершении досудебного расследования по делу о госизмене 8 бывших высокопоставленных должностных лиц Крыма. Следствие установило, что коллаборационисты создали преступную организацию на оккупированном полуострове и способствовали свержению конституционного строя.

Как объяснили в Генпрокуратуре, восьмерых коллаборационистов обвиняют сразу по нескольким делам.

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Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, захвате государственной власти и госизмене. Говорится о:

Сергее Аксенове,

Владимире Константинове,

Наталье Поклонской,

Юрии Дойникове,

Сергее Абисове,

Викторе Мельниченко,

Сергее Шахове,

Рустаме Темиргалиеве.

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Все они сейчас получили высокие должности в оккупированном Россией Крыму. Именно таким образом Кремль отблагодарил их за помощь в оккупации.

Что установило следствие

Как объяснили в Офисе генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля – марта 2014 года, находясь на территории Крыма и города Севастополя, создали преступную организацию.

Их цель – насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова,

– отметили в ОГ.

После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, обвинительный акт направят в суд.