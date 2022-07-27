Комитет Рады поддержал назначение Костина на должность генпрокурора

Президент внес на рассмотрение в Верховную Раду проект постановления о назначении генеральным прокурором Андрея Костина. По этому вопросу уже появился ответ комитета парламента.

Решение сообщил нардеп Ярослав Железняк. Ранее СМИ сообщали, что есть две кандидатуры на эту должность.

К теме Когда Рада назначит нового главу СБУ и Офиса генпрокурора: нардеп назвал сроки

Кандидатуру Костина одобрили

По словам Железняка, правоохранительный комитет Рады провел заседание. Участники поддержали постановление президента и согласились назначить Костина на должность генпрокурора Украины.

Железняк также сообщил результаты голосования. За такое решение высказались 17 членов комитета. Один нардеп воздержался от голосования.

За назначение Костина собирали подписи

Еще 17 июля на сайте Президента появился указ Владимира Зеленского об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объяснил это тем, что в структурах оказалось много предателей.

Обязанности генерального прокурора исполняет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. По нему также было много оговорок и вопросов. Он стал известным, когда подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

А депутат Ярослав Юрчишин рассказывал, что в Раде начали собирать подписи за назначение генпрокурором нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина. В то же время нардепы анонсировали, что назначение главы СБУ может отложиться.

Почему Симоненко не доверяли: смотрите видео

Андрей Костин является народным депутатом Украины, членом фракции "Слуга народа", главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Юрист, окончил Одесский государственный университет имени Мечникова.