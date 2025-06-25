Новый генпрокурор Кравченко назначил заместителей: кто ими стал

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назначил 3 заместителей. Ими стали Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

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Кто стал заместителями гепрокурора

Указывается, что Совет прокуроров рекомендовал для назначения 3 заместителей Генерального прокурора.

Речь идет о Максиме Крыме, Марии Вдовиченко и Андрее Лещенко.

Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы об их назначении на должности заместителей Генерального прокурора,

– говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что за каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.

Указывается, что до этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры. Мария Вдовиченко исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры. Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора.

Заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей в среду, 25 июня.