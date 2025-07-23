Генпрокурор Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ
- Генпрокурор Кравченко намерен проверить подследственность дел, которые расследует НАБУ, чтобы убедиться, что все они относятся к их подследственности.
- Он акцентирует внимание на уголовных производствах, которые затягиваются более года, но не планирует общей ревизии всех дел НАБУ и САП.
23 июля власть приняла скандальный законопроект №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. В Офисе Генпрокурора заявили, что проверят действующие дела.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг генпрокурора Руслана Кравченко.
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Будет ли ревизия всех дел НАБУ и СПА
Так, во время заседания ВСК Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ. Мол, бюро имеет дела, которые не должно расследовать – потому что это не их подследственность.
Это отдельный кейс – отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности,
– заявил Руслан Кравченко.
В то же время генпрокурор заверил, что ревизию всех дел НАБУ и САП он не планирует.
Первое в приоритете – те уголовные производства, которые очень затягиваются, от года и более. В первую очередь буду обращать внимание именно на эти производства. Нет целесообразности мешать им работать. Они не все действия со мной согласовывают,
– указал он.
Относительно дела Алексея Чернышева, то генпрокурор пообещал не забирать его у Национального антикоррупционного бюро, поскольку это незаконно. Кравченко также сообщил, что намерен лично посетить судебное заседание по этому делу.