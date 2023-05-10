В США впервые согласовали передачу заблокированных российских активов на восстановление Украины

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу заблокированных российских активов на восстановление Украины. Это первый подобный прецедент.

Соответствующее решение американский генпрокурор принял 10 мая. Речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева, конфискованных судом США.

Обратите внимание ФБР уничтожило мощную российскую шпионскую программу, которую Москва использовала 20 лет

Первое, но не последнее решение

Американский суд обвинял Константина Малофеева в уклонении от санкций и арестовал активы. Теперь же эти средства отправят на восстановление нашего государства.

Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней,

– заявил генпрокурор США Гарленд.

О какой сумме идет речь

Константин Малофеев находится под американскими санкциями еще с 2014 года за финансирование сепаратизма в Крыму. В 2022 году российский олигарх был обвинен в уклонении от санкций. Речь идет о счетах россиянина в американском банке Sunflower в Денвере, с которых он пытался перевести средства деловому партнеру вопреки санкциям.

Поэтому в феврале 2023 года американский суд конфисковал активы Малофеева в размере 5,4 миллиона долларов.

По оценкам Всемирного банка по состоянию на март 2023 года на послевоенное восстановление Украины и ликвидацию последствий российского вторжения нашему государству требуется не менее 411 миллиардов долларов. К сожалению, эта сумма растет каждый день.