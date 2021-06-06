Готовы защищать любого союзника от угроз Минска или Москвы, – генсек НАТО

НАТО готово защитить союзников от любых военных угроз. Причем, это касается не только опасности, которая исходит от России, но и Беларуси.

Альянс пристально следит за происходящим на восточном фланге. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

К слову Беларусь становится все более зависимой, – НАТО о сближении Путина и Лукашенко

НАТО предостерегает Россию и Беларусь

В Североатлантическом Альянсе уже обратились к российскому лидеру Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Их предостерегли от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что при чрезвычайной ситуации готовы защищаться.

НАТО – это оборонительный союз. Я не хочу слишком много спекулировать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайных ситуациях мы, конечно, готовы защищать и защищать любого союзника от любой угрозы, что исходит из Минска и Москвы,

– сказал Столтенберг.

Бывший норвежский премьер-министр подчеркнул, что ситуацию в Беларуси обсудят на саммите НАТО в Брюсселе. Именно в нем примут участие президент США Джо Байден, а также канцлер Ангела Меркель.