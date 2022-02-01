Генсек НАТО о "гарантиях безопасности" России: Москва выдвинула невыполнимые требования

В НАТО заявили, что российские требования по так называемым "гарантиям безопасности" являются невыполнимыми. В то же время Альянс готов продолжать диалог с официальной Москвой.

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь Нато заявил, что Совет Россия – НАТО – правильный шаг для поиска политического решения. Особенно на фоне напряжения в отношениях.

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Они (Россия – 24 канал) требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое,

– заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что требование о нерасширении НАТО, касалось бы не только Украины, но и Швеции и Финляндии.

Кроме того, Столтенберг отметил: есть разница между тем, чтобы обсуждать, когда Украина вступит в НАТО и подписанием документа, который юридически обязывает то, что никакого расширения не будет.

США получили письменный ответ России

СМИ сообщили, что по состоянию на 31 января Штаты уже получили письменный ответ России.

Речь идет о реакции страны-агрессора на ответ США относительно так называемых российских "гарантий безопасности".

Деталей пока не раскрывают.

Кроме того, 1 февраля разговором американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра Сергея Лаврова.

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