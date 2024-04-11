Очередное циничное заявление об Украине: политолог раскритиковал Столтенберга

В мире до сих пор предлагают Украине отдать оккупированные территории под контроль России. Мол, именно это поможет закончить войну. Недавно заявлением оконфузился и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что Украина сама должна решить, на какие компромиссы с Россией ей идти. Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала раскритиковал "предложение" Столтенберга.

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Циничные заявления с Запада

В Европе и Соединенных Штатах предлагают так называемые "мирные инициативы" по войне России против Украины, что происходит накануне масштабного мирного саммита в Швейцарии. В частности, был тезис о том, что Украина якобы может уступить свои территории в обмен на гарантии немедленного присоединения к НАТО.

Об определенных компромиссах также заговорил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти в войне.

"Очень благородно" со стороны Столтенберга, который уже уходит (с должности Генсека – 24 Канал), сказать, что Украина сама должна определить, или отрезать ей левую руку, правую, или обе ноги. Что он сделал для того, чтобы мы победили? Что он сделал, чтобы защитить родную Норвегию, потому что после нас он (Путин – 24 Канал) пойдет к вам,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Украина попросила о помощи НАТО в противостоянии с Россией. Однако в Североатлантическом альянсе решили, что Украина должна справиться с этим сама, а если ей не удастся – то всегда можно уступить свои территории России. Уже тогда НАТО может подумать о том, чтобы помочь Украине в дальнейшем.

"Мы не хотим "отрезать" миллионы украинцев и украинские территории, которые часто даже больше чем некоторые из европейских государств. Наша задача, наш самый сильный инструмент против таких циничных западных политиков – это публичность. Почему он боится приехать в Украину, почему он не дает реальное оружие? Почему он не делает ничего, чтобы нам не пришлось отдавать территории?", – отметил политолог.

Есть надежда на то, что следующий генеральный секретарь НАТО будет разумнее подходить к распределению ресурсов альянса. Если бы F-16, которые во время каждой массированной атаки взлетают в Польше, были бы в Украине, был бы шанс сбить те воздушные цели, которые летят на украинские электростанции и дома. Тогда дополнительных расходов ни со стороны Украины, ни со стороны НАТО просто не потребовалось бы.

"Решение простое – эти самолеты должны быть не по ту сторону границы, а по нашу. Нам самолеты обещают два года, и где они? Поэтому то, что заявляет Столтенберг – просто пустые слова. Он не выполнил свою миссию на посту Генсека НАТО", – подытожил Давидюк.

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