Генсек НАТО отреагировал на смерть Навального

Алексей Навальный умер в колонии. На его смерть отреагировал глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

О смерти так называемого российского оппозиционера стало известно днем 16 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на это его смерть.

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Россия должна ответить на вопрос

Столтенберг отметил, что он "глубоко опечален и обеспокоен" сообщениями о смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального.

Нам нужно установить все факты, и Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти,

– сказал генсек Столтенберг.

На момент смерти Навальному исполнилось 47 лет.

Какова причина смерти Навального