Генсек НАТО отреагировал на смерть Навального
16 февраля 2024, 14:25Читати новину українською
Источник:Reuters
Алексей Навальный умер в колонии. На его смерть отреагировал глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.
О смерти так называемого российского оппозиционера стало известно днем 16 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на это его смерть.
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Россия должна ответить на вопрос
Столтенберг отметил, что он "глубоко опечален и обеспокоен" сообщениями о смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального.
Нам нужно установить все факты, и Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти,
– сказал генсек Столтенберг.
На момент смерти Навальному исполнилось 47 лет.
Какова причина смерти Навального
- Медики проводили реанимационные мероприятия, но они "не дали положительных результатов". Как сообщают в российских медиа, у российского политика оторвался тромб.
- Ему, как утверждают росСМИ, стало плохо сразу после прогулки.
- По словам Пескова, Путину уже сообщили о смерти российского оппозиционера Навального.