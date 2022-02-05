Генсек НАТО отреагировал на требование России и Китая по поводу нерасширения Альянса

Китай, как утверждают в Кремле, поддержал требование России к НАТО по нерасширению Альянса. На эту информацию отреагировал Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО в очередной раз подчеркнул, что этот вопрос – расширение или не расширение Альянса – не касается России. Он в компетенции только НАТО и стран, желающих к нему присоединиться.

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Вступление в НАТО – это право суверенных государств выбирать свой путь

В эфире американского телеканала 4 февраля генсек НАТО Йенс Столтенбег прокомментировал теперь вроде бы общее требование России и Китая по поводу нерасширения Альянса.

Это не о расширении НАТО. Это о праве каждой суверенной нации выбирать свой путь, хочет она принадлежать к НАТО, или нет,

– подчеркнул он.

И добавил, что "НАТО уважает свободные суверенные решения, и НАТО никогда не принуждало ни одну страну к Альянсу". Приобщаться к нему страны решали "через демократический процесс".

Расширение НАТО – это расширение демократии и свободы

Столтенберг отметил, что расширение НАТО было большой историей успеха.

Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Альянсу, количество членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это было распространением демократии и свободы в Европе,

– убежден генсек НАТО.

Он в очередной раз напомнил, что здесь говорится "об уважении независимого выбора независимых стран". В то же время некоторые хотят вернуться "к эпохе сфер интересов, когда великие государства решали, что другие могут делать или не могут".

Почему Украина не в НАТО: последние заявления чиновников

НАТО не требует, чтобы кандидат в Альянс имел незыблемые границы. Но соблюдение этого принципа – "традиция". Так сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

А вот замминистра обороны Украины Анна Маляр сказала 24 каналу, что вступление Украины в НАТО зависит не от отсутствия войны, а от политической воли стран-членов.

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