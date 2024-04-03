По каким критериям будут принимать решение о новом Генеральном секретаре НАТО, предположил 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Новый Генсек НАТО будет серьезно отличаться от предшественников

Эксперт Совета внешней политики объяснил, что действующий Генсек НАТО Йенс Столтенберг долгое время оставался на посту, ведь был компромиссным, спокойным и не воинственным бюрократом. Он действительно мог курировать дела в Североатлантическом альянсе – как по безопасности, так и гуманитарные.

Во время полномасштабного вторжения России Столтенберг изменился и стал более агрессивным и решительным, показав, что новый тип лидерства НАТО не "лидер-банкир", который просто будет распоряжаться средствами и держать все в определенном спокойствии. Он мощно апеллирует ко всем союзникам делать как можно больше, чтобы сдержать российскую агрессию.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг – норвежский политик, действующий Генсек НАТО с 2014 года, останется в должности до 1 октября 2024 года.

После заявлений Эммануэля Макрона о возможном введении натовских войск в Украину, после изменения формата европейского лидерства, после неопределенностей в США на фоне выборов нужно понимать, что и сам подход к выбору главы НАТО должен измениться. Наиболее вероятно, что ключевыми параметрами, которые будут искать в новом Генсеке НАТО, будут:

политическая решимость;

готовность к жестким решениям, иногда рискованным.

Лидером НАТО не может стать умеренный бюрократ. Это должен быть решительный политик и очень агрессивный менеджер, который действительно знает куда и как распределяли средства, которые есть у Альянса,

– отметил Александр Краев.

Кого рассматривают на должность