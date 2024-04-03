За якими критеріями будуть ухвалювати рішення щодо нового Генерального секретаря НАТО, припустив 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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Новий Генсек НАТО серйозно відрізнятиметься від попередників
Експерт Ради зовнішньої політики пояснив, що чинний Генсек НАТО Єнс Столтенберг довгий час залишався на посаді, адже був компромісним, спокійним та не войовничим бюрократом. Він дійсно міг курувати справи у Північноатлантичному альянсі – як безпекові, так і гуманітарні.
Під час повномасштабного вторгнення Росії Столтенберг змінився та став більш агресивним і рішучим, показавши, що новий тип лідерства НАТО не "лідер-банкір", який просто буде розпоряджатися коштами й тримати все в певному спокої. Він потужно апелює до всіх союзників робити якомога більше, щоб стримати російську агресію.
Після заяв Еммануеля Макрона про можливе введення натовських військ в Україну, після зміни формату європейського лідерства, після невизначеностей у США на тлі виборів потрібно розуміти, що і сам підхід до вибору очільника НАТО має змінитися. Найбільш імовірно, що ключовими параметрами, які шукатимуть в новому Генсеку НАТО, будуть:
- політична рішучість;
- готовність до жорстких рішень, подекуди ризикованих.
Лідером НАТО не може стати поміркований бюрократ. Це має бути рішучий політик і дуже агресивний менеджер, який справді знає куди та як розподіляли кошти, які є в Альянсу,
– наголосив Олександр Краєв.
Кого розглядають на посаду
- Раніше писали, що деякі представники НАТО наполягають, що Альянс має очолити або жінка, або хтось з однієї з країн Східної Європи з огляду на російсько-українську війну.
- Іншим ймовірними наступниками Єнса Столтенберга називають прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який після виборів піде з посади, та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, у якої також завершується каденція.
- Окрім цього, кандидатуру замість чинного генсека НАТО розглядали в Британії. Там пропонують колишнього главу міноборони Британії Бена Воллеса.
- Також президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО, підкресливши свою відданість цінностям Альянсу та демократичним принципам.
- Навіть колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що претендуватиме на посаду Генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.