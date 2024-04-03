За якими критеріями будуть ухвалювати рішення щодо нового Генерального секретаря НАТО, припустив 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Новий Генсек НАТО серйозно відрізнятиметься від попередників

Експерт Ради зовнішньої політики пояснив, що чинний Генсек НАТО Єнс Столтенберг довгий час залишався на посаді, адже був компромісним, спокійним та не войовничим бюрократом. Він дійсно міг курувати справи у Північноатлантичному альянсі – як безпекові, так і гуманітарні.

Під час повномасштабного вторгнення Росії Столтенберг змінився та став більш агресивним і рішучим, показавши, що новий тип лідерства НАТО не "лідер-банкір", який просто буде розпоряджатися коштами й тримати все в певному спокої. Він потужно апелює до всіх союзників робити якомога більше, щоб стримати російську агресію.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг – норвезький політик, чинний Генсек НАТО з 2014 року, залишиться на посаді до 1 жовтня 2024 року.

Після заяв Еммануеля Макрона про можливе введення натовських військ в Україну, після зміни формату європейського лідерства, після невизначеностей у США на тлі виборів потрібно розуміти, що і сам підхід до вибору очільника НАТО має змінитися. Найбільш імовірно, що ключовими параметрами, які шукатимуть в новому Генсеку НАТО, будуть:

політична рішучість;

готовність до жорстких рішень, подекуди ризикованих.

Лідером НАТО не може стати поміркований бюрократ. Це має бути рішучий політик і дуже агресивний менеджер, який справді знає куди та як розподіляли кошти, які є в Альянсу,

– наголосив Олександр Краєв.

Кого розглядають на посаду