Генсек НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации возле границы Украины
Источник:NATO
Генсек НАТО обратился в Россию с призывом уменьшить напряжение вблизи украинской границы. По словам Йенса Столтенберга, в Альянсе озабочены концентрацией российских сил на границе между государствами.
С таким заявлением Столтенберг выступил 28 ноября. Брифинг состоялся после встречи генсека НАТО с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем.
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НАТО продолжит поддерживать Украину
Столтенберг заверил, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать поддержку Украине. Речь идет как о политических шагах, так и о мерах, которые будут реализовываться на практике.
Вероятно, ситуацию обсудят и на встрече министров иностранных дел, которые соберутся 29 ноября в Риге.
Важно, чтобы мы могли рассчитывать на большие и сильные организации. Мы ставим целью показать, что мы способны сотрудничать,
– добавил генсек НАТО.
Столтенберг, фон дер Ляен и Кариньш обсудили и ситуацию на белорусской границе. Политики согласились, что Беларусь использует мигрантов для того, чтобы оказывать давление на западные государства.
В России назвали информацию о возможном нападении "истерией"
Ранее с заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он убеждал, что Москва не намерена "кого-либо атаковать". Высказывания о возможной агрессии рупор Кремля назвал "истерией".
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Предварительные заявления НАТО о ситуации у границы Украины:
- Ранее Йенс Столтенберг уже заявлял, что в Альянсе готовы к любым действиям на границе Украины и России.
- В НАТО тщательно следят за передвижением российских войск.
- В Альнсе пока не понимают окончательных намерений Москвы. В любом случае, России придется заплатить за применение агрессии против Украины.