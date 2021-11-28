Генсек НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации возле границы Украины

Генсек НАТО обратился в Россию с призывом уменьшить напряжение вблизи украинской границы. По словам Йенса Столтенберга, в Альянсе озабочены концентрацией российских сил на границе между государствами.

С таким заявлением Столтенберг выступил 28 ноября. Брифинг состоялся после встречи генсека НАТО с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем.

На тему В НАТО нацелились защищать Украину: как мир готовится к вторжению России

НАТО продолжит поддерживать Украину

Столтенберг заверил, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать поддержку Украине. Речь идет как о политических шагах, так и о мерах, которые будут реализовываться на практике.

Вероятно, ситуацию обсудят и на встрече министров иностранных дел, которые соберутся 29 ноября в Риге.

Важно, чтобы мы могли рассчитывать на большие и сильные организации. Мы ставим целью показать, что мы способны сотрудничать,

– добавил генсек НАТО.

Столтенберг, фон дер Ляен и Кариньш обсудили и ситуацию на белорусской границе. Политики согласились, что Беларусь использует мигрантов для того, чтобы оказывать давление на западные государства.

В России назвали информацию о возможном нападении "истерией"

Ранее с заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он убеждал, что Москва не намерена "кого-либо атаковать". Высказывания о возможной агрессии рупор Кремля назвал "истерией".

Читайте также Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России возле Украины

Предварительные заявления НАТО о ситуации у границы Украины: