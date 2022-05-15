Генсек НАТО заявил, что Украина может выиграть войну против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может победить в войне, которую начала против нас Россия. Причина этого – героическое сопротивление украинцев и крах планов Кремля.

Об этом генсек НАТО заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, к которой Йенс Столтенберг присоединился в режиме онлайн.

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Планы России провалились

Йенс Столтенберг подчеркнул, что россиянам не удалось воплотить свои планы. Они не смогли захватить Киев и теперь отступают от Харькова. Наступление на Донбассе, как отмечает генсек НАТО, не продвигается.

Столтенберг отметил мужественную борьбу украинцев и подчеркнул, что международные партнеры поддерживают наше государство.

Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь по безопасности на миллиарды долларов,

– заявил Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что союзники выразили решительную поддержку Украине. Кроме того, Столтенберг отметил, что поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Альянс, и назвал это решение историческим.