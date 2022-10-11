В Украины есть "импульс" в войне, а Путин терпит поражение, - генсек НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что в Украины есть "импульс" в войне с Россией. Тем временем страна-оккупант не имеет успеха на поле боя и атакует ракетами.

Столтенберг 11 октября выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Там генсек НАТО отметил, что России не удается добиться желаемого на поле боя. Поэтому страна-оккупант предпринимает ужасные нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

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В то время, как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру, президент Путин терпит поражение в Украине,

– говорится в сообщении.

Генсек НАТО подчеркнул, что Путин начал эту войну и должен ее завершить. Российские войска следует вывести с территории Украины. Кроме того, Лукашенко должен немедленно прекратить соучастие Беларуси во всем происходящем.

Столтенберг добавил: НАТО внимательно следит за ядерными силами России. Если страна-оккупант атакует, ответ будет единым и решительным.

Столтенберг получил заявку Украины на вступление в Альянс

Столтенберг в октябре 2022 года официально получил заявку Украины на вступление в Альянс. Новость сообщил Игорь Жовква – заместитель главы Офиса Президента. Следующий этап – обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического Совета.

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