Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Донбасс

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид уже на этой неделе с официальным визитом прибудет в Украину. Шмид встретится с высшим руководством государства и поедет на Донбасс.

Основная цель визита генсека ОБСЕ – обсудить вопросы кризиса на Востоке Украины. Также Шмид стремится усилить сотрудничество между ОБСЕ и украинской властью.

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С кем запланированы встречи:

с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым,

министром иностранных дел Дмитрием Кулебой,

спикером Дмитрием Разумковым.

Также Шмид встретится с работниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, общественными активистами, представителями международных гуманитарных организаций.

Хельга Шмид занимает эту должность с декабря 2020 года

Генсек ОБСЕ планирует приехать на Донбасс, чтобы посмотреть, какая ситуация в регионе, который страдает от военного конфликта.

Отметим, что Хельга Шмид занимает должность генсека ОБСЕ с декабря 2020 года. Она известный немецкий дипломат с большим опытом работы в органах ЕС. Сразу после назначения Шмид глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил ее в Украину.