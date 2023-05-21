Генсек ООН признал, что Совбез не выполняет своих основных функций и заговорил о реформе

Генсек ООН Антониу Гутерреш признал, что война в Украине и пандемия коронавируса показали, что Совбез не способен реагировать на столь глобальные вызовы. Поэтому, по его словам, организации нужна реформа.

Об этом Генсек ООН заявил на пресс-конференции в Хиросиме, где проходила встреча "Большой семерки". По его словам, система Совбеза отвечала реалиям мира после завершения Второй мировой войны, однако сейчас нуждается в изменениях.

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Нужна реформа Совбеза

По словам Генсека ООН, действующая система Совбеза ООН и Бреттон-Вудской международной валютной системы регулирования коммерческих и финансовых отношений нуждаются в обновлении, поскольку продемонстрировали слабость перед новыми вызовами.

Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой...

– подчеркнул Гутерреш.

Также Генсек ООН отметил, что страны Глобального юга, также присутствовавшие на саммите, отдают себе отчет в том, что сейчас мир прилагает недостаточно усилий для реформирования устаревших систем. Например, премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что Совбез не смог предотвратить войну в Украине и не может остановить ее, поэтому организация нуждается в изменениях.

Справка. Бреттон-Вудская система работает по принципу сохранения роли золота как платежного средства и расчетной единицы в международном обращении. Работает эта система с 1944 г. – с момента подписания соответствующего соглашения.

В чем самая большая проблема ООН

ООН была создана в 1945 году после завершения Второй мировой войны. Высшим органом является Совбез, в который входят 5 постоянных членов и 10 непостоянных, которых каждые 2 года избирает Генассамблея.

Согласно уставу ООН, постоянными членами Совбеза являются США, Франция, Великобритания, Китай и СССР. Если с первыми тремя все понятно, то дальше не все так просто. До 1971 года постоянным членом Совбеза была Республика Китай, которую мы больше знаем как Тайвань, однако на фоне сближения коммунистического Китая и СССР западные страны решили ввести именно КНР в состав Совбеза вместо Тайваня.

Когда в 1991 году распался СССР, Россия безо всяких процедур формального перевступления в ООН продолжила занимать место СССР. Даже устав ООН не изменился. Там до сих пор пятым постоянным членом Совбеза именно Советский Союз.

Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето – возможность блокировать решения организации. Таким правом злоупотребляет Россия, которая постоянно блокирует решение по Украине. Ситуация достигает абсурда, ведь постоянный член Совбеза начал величайшую со времен Второй мировой войну в Европе, а сама организация стала беспомощной перед таким вызовом, поэтому абсолютно ничего не может сделать, пока не будет реформ, ведь Россия блокировала и блокировать нужные для мира решения, пользуясь правом вето, полученное фактически незаконно.