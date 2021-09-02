Генсек ООН обнародовал новый доклад по Крыму: комментарий МИД Украины
Источник:24 канал
Генеральный секретарь ООН обнародовал очередной отчет по ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. На документ уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
Ведомство приняло во внимание доклад Антониу Гутерреша на тему "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь". В нем Россию четко признают как государство-оккупанта.
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В министре отметили, что Гутерреш подтверждает многочисленные факты пыток со стороны Федеральной службы безопасности и других органов российской оккупационной администрации:
- с применением сексуального насилия,
- незаконных арестов,
- произвольных задержаний,
- насильственных исчезновений,
- нарушения свободы вероисповедания, высказывания, мирных собраний.
Россия продолжает грубо нарушать международное право и незаконно осуждает граждан Украины, перемещает незаконно задержанных украинцев с временно оккупированного полуострова на территорию России,
– подчеркнули в МИД.
Детали о нарушениях оккупантов в Крыму
Там добавили, что в документе также говорится
- о перемещении населения из России во временно оккупированный Крым,
- грубых нарушениях языковых прав украинцев и представителей крымскотатарского народа,
- призыве жителей Крыма в ряды российской армии и судебном преследовании уклоняющихся от него людей,
- преследовании Православной церкви Украины, обвинении в экстремизме последователей мирных религиозных течений.
Россию просят прекратить нарушать международное законодательство
В связи с этим генсек ООН в очередной раз призывает Москву прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека.
В МИД обратили внимание, что в документе вспомнили о Меджлисе крымскотатарского народа, который остается под запретом, а также его председателе Рефате Чубарове, который был незаконно осужден оккупационными администрацией.
Отмечается, что Россия продолжает игнорировать требования резолюции Генассамблеи ООН и не предоставляет доступ для Мониторинговой миссии ООН по правам человека ао временно оккупированный Крым, а СМИ там преследуют.
Зарубежное ведомство рассматривает доклад Гутерреша как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые зафиксировали в декларации участников Крымской платформы.
Призываем международное сообщество к усилению давления на государство-оккупанта,
– подытожили в МИД.
В завершение там добавили, что массовые нарушения прав и свобод человека, международного права, в частности гуманитарного, зафиксируют в резолюции, которую Украина при поддержке партнеров осенью 2021 года вынесет на 76-ю сессию Генассамблеи.
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