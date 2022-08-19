Генсек ООН Гутерриш призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз обратился к россии относительно ситуации на Запорожской АЭС. Он призвал не отключать энергосистему Украины от атомной станции.

По мнению генсека, даже угроза такого шага недопустима, поскольку есть международное право и его принципы, которые нельзя нарушать. Он об этом говорил во время визита в Одесский порт 19 августа.

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Позиция ООН относительно ЗАЭС однозначна

Представитель Организации объединенных наций отметил, что есть только одно правильное отношение к тому, кого должна обслуживать ЗАЭС. Ведь станция принадлежала и всегда будет принадлежать украинскому государству.

Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия... Этого принципа нужно полностью придерживаться,

– сказал генсекретарь ООН.

В то же время российские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС и обвиняют в этом Украину. Также у нашей разведки есть данные о том, что там могут готовить теракт 19 августа.

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