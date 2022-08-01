В ООН отреагировали на возобновление экспорта зерна из Украины

Сегодня, 1 августа, впервые за 5 месяцев из украинского порта в Одессе отправилось судно с нашим продовольствием. Это стало возможным благодаря зерновой сделке.

Гарантами этого соглашения стали ООН и Турция. Соответственно уже появилась реакция ООН на то, что судно отправилось из порта и есть шансы избежать голодного кризиса.

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Генсек приветствует такое развитие событий

Спикер Антониу Гуттереша от его имени сообщил, что генсек приветствует отправку корабля Razoni. Оно стало первым, покинувшим Одесский порт с 26 февраля 2022 года. А также является первым судном в рамках зернового соглашения, подписанного в Стамбуле 22 июля. Гуттереш отмечает, что обеспечение возможности перевозки зерновых и пищевых продуктов на мировые рынки является гуманитарной необходимостью.

С тех пор, как создали совместный координационный центр при поддержке ООН, стороны работали над тем, чтобы выполнить договоренности. Генсек приветствует такие усилия и выразил благодарность Турции за ее ведущую роль.

Судов должно быть больше

При этом Гуттереш надеется, что это только первое из множества торговых судов в рамках подписанной инициативы. Он убежден, что это обеспечит необходимую стабильность продовольствия. Также это будет способствовать продовольственной безопасности в мире, особенно в наиболее уязвимых в гуманитарном смысле регионах.

Всемирная продовольственная программа планирует на первом этапе этой инициативы купить, загрузить и отправить 30 тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне.

Что известно о судне с кукурузой

Первыми о том, что судно выйдет из Одесского порта, сегодня утром сообщили в Турции, назвав точное время – 8:30. Впоследствии министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из порта Одессы в 09:15.

Безопасность коридора, который определили по зерновому соглашению, подтвердили наши партнеры-гаранты – ООН и Турция. На борту RAZONI – 26 тысяч тонн украинской кукурузы. По словам Кубракова, разблокировка портов даст не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что выход судна важен не только для Украины. Он важен для всего мира. Ведь мы, украинцы, имея такую ​​генетическую память о голодоморах, которые совершала на нашей территории россия, знаем о жизни во время голода. Именно поэтому мы стараемся спасать весь мир.

Как судно выдвигалось из Одессы: смотрите видео