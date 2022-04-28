Генсек ООН озвучил худший из возможных сценариев в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Украину. Он встретился с Владимиром Зеленским и рассказал о шагах, которые ООН предпринимает для поддержки Украины.

Как сообщил Гутерреш, ООН уже предоставила необходимую гуманитарную помощь для 3,4 миллионов украинцев. Вместе с тем, генсек ООН подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, передает 24 канал.

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Худший сценарий для Украины

До конца августа ООН планирует помочь 8,7 миллионам украинцев. По самому худшему прогнозу Гутерреша, потребность в гуманитарной помощи до конца года могут ощутить 25 миллионов украинцев.

Мы очень надеемся, что этот сценарий останется только на бумаге, но мы обязаны быть готовы,

– заявил генсек ООН.

Также Гутерреш сообщил, что ООН готова оказывать денежную помощь украинцам в виде наличных выплат, это будет производиться в координации с нашим правительством. Это нетипичный шаг для организации, и Гутерреш подчеркнул, что главная задача – поддержать украинское правительство, а не заменить его.

По подсчетам ООН, 12 миллионов украинцев покинули свои дома, 5 миллионов нашли временное убежище за границей. ООН помогает тем странам, которые приняли беженцев из Украины. Что касается оставшихся в Украине, то ООН в сотрудничестве с ВОЗ обеспечивает население критически важными лекарствами.

ООН и эвакуация из Мариуполя

Генсек ООН Антониу Гутерреш перед визитом в Украину отправился в Москву, чтобы убедить Путина прекратить боевые действия и гарантировать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя. Российский диктатор якобы дал добро на участие в эвакуации Красного Креста и ООН.

Как заявляла Ирина Верещук, у жителей Мариуполя есть проблемы с продуктами, а враг пытается провести мобилизацию наших граждан в свои ряды. Также она отметила, что Украина требует открыть 2 коридора – собственно из города и из "Азовстали".

Смотрите совместный брифинг Владимира Зеленского и Антониу Гутерреша