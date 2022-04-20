Генсек ООН попросил встречи с президентами России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил главу Кремля принять его в Москве. С Владимиром Зеленским он хочет встретиться в Киеве.

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Темой для встречи должно быть установление мира в Украине

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик. Он сообщил, что письма были вручены 19 апреля.

Темой разговора между президентами страны и генеральным секретарем ООН должно стать установление мира в Украине. Еще один вопрос – будущее двусторонних отношений.

Ранее генсек ООН призвал к пасхальному перемирию

Ранее генеральный секретарь ООН призвал к пасхальному перемирию в Украине. К этому предложению присоединился и ЕС. МИД Украины отметил, что выступает за перемирие во время праздников.

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