Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив главу Кремля прийняти його у Москві. З Володимиром Зеленським він хоче зустрітись у Києві.

До теми МЗС України підтримало пропозицію про великоднє припинення вогню

Темою для зустрічі має бути встановлення миру в Україні

Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик. Він повідомив, що листи вручили 19 квітня.

Темою для розмови між президентами країни та генеральним секретарем ООН має стати встановлення миру в Україні. Ще одне питання – майбутнє двосторонніх відносин.

Раніше генсек ООН закликав до великоднього перемир'я

Зазначимо, що раніше генеральний секретар ООН закликав до встановлення великоднього перемир'я в Україні. До цієї пропозиції долучився і ЄС. МЗС України зазначило, що виступає за перемир'я на час свят.

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