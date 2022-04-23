Генсек ООН посетит Украину на следующей неделе и встретится с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на следующей неделе намерен прибыть в Украину. В рамках визита он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визиты мировых лидеров в Украину продолжаются. На следующей неделе к нам прибудет новый гость – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Визит Гутерреша

Сообщается, что 28 апреля у Гутерреша запланирован прием у Президента Украины Владимира Зеленского. Также генеральный секретарь ООН проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, в рамках визита в Украину он обсудит с сотрудниками агентств ООН расширение гуманитарной помощи для Украины.

Напомним, что перед поездкой в Украину Гутерреш посетит Россию. 26 апреля генсек ООН должен встретиться с Лавровым и Путиным для обсуждения с ними установления мира в Украине.

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