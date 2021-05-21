Гутерреш поблагодарил Египет и Катар за их усилия, предпринятые в тесной координации с ООН для того, чтобы помочь восстановить спокойствие в Секторе Газа и Израиле.

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Генсек ООН о перемирии Израиля и ХАМАС

Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня,

– заявил Гутерреш.

По его словам, Сектор Газа является "неотъемлемой частью будущего палестинского государства, и следует приложить все усилия, чтобы добиться национального примирения, которое положит конец расколу". Он ожидает, что стороны вскоре начнут диалог, который позволит решить "коренные причины конфликта".

Напомним, вечером 20 мая Кабинет безопасности Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Впоследствии стало известно, что к деэскалации готовы и палестинцы.

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