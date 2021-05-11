ООН скорее всего не примет решение о введении миротворцев на Донбасс в ближайшее время. Слишком разные взгляды на то, какой могла бы быть эта миссия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что стоит сохранить нормандский формат и выполнить минские договоренности. Недавняя эскалация на Донбассе обеспокоила ООН.

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По словам Гуттереша, в ООН надеются, что наступит деэскалация, и режим прекращения огня будут полностью соблюдаться.

В то же время вряд ли миротворцы ООН прибудут на Донбасс в ближайшее время

Существуют очень разные взгляды относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласия достигнут в ближайшем будущем,

– заявил Гуттереш.

Позиция ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал имплементацию Минских соглашений единственным путем к длительному политическому решению.

В то же время дипломат признался, что ему пока непонятно, Россия вообще планирует выполнять свои обязательства.​

Обратите внимание! Президент Владимир Путин заявил, что эскалацию со стороны России удалось остановить. Украинский лидер выразил надежду, что полномасштабного вторжения России в Украину не будет.