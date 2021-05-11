Генсек ООН прокомментировал идею о введении миротворцев на Донбасс
ООН скорее всего не примет решение о введении миротворцев на Донбасс в ближайшее время. Слишком разные взгляды на то, какой могла бы быть эта миссия.
Источник:ТАСС
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что стоит сохранить нормандский формат и выполнить минские договоренности. Недавняя эскалация на Донбассе обеспокоила ООН.
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По словам Гуттереша, в ООН надеются, что наступит деэскалация, и режим прекращения огня будут полностью соблюдаться.
В то же время вряд ли миротворцы ООН прибудут на Донбасс в ближайшее время
Существуют очень разные взгляды относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласия достигнут в ближайшем будущем,
– заявил Гуттереш.
Позиция ЕС
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал имплементацию Минских соглашений единственным путем к длительному политическому решению.
- В то же время дипломат признался, что ему пока непонятно, Россия вообще планирует выполнять свои обязательства.
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