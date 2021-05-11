Генсек ООН прокоментував ідею про введення миротворців на Донбас
ООН найімовірніше не ухвалить рішення про введення миротворців на Донбас найближчим часом. Надто різні погляди на те, якою могла б бути ця місія.
Джерело:ТАСС
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що варто зберегти нормандський формат та виконати мінські домовленості. Нещодавня ескалація на Донбасі стурбувала ООН.
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За словами Гуттереша, в ООН сподіваються, що настане деескалація, і режиму припинення вогню будуть повністю дотримуватися.
Водночас навряд чи миротворці ООН прибудуть на Донбас найближчим часом
Існують дуже різні погляди щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згоди досягнуть у найближчому майбутньому,
– заявив Гуттереш.
Позиція ЄС
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав імплементацію мінських угод єдиним шляхом до тривалого політичного рішення.
- Водночас дипломат зізнався, що йому наразі незрозуміло, чи Росія взагалі планує виконувати свої зобов'язання.
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