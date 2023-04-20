Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, недовольство Антониу Гутерреша касалось участия в награждении защитниц Украины.

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"Неуважение" к Генсеку ООН

В издании The Washangton Post сообщили, что в "слитых" засекреченных документах Пентагона была информация о том, что Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш злился Президента Украины Владимира Зеленского.

Его недовольство было, в частности, было вызвано тем, что он был вынужден участвовать в церемонии награждения защитниц Украины во время визита в Киев 8 марта.

По всей вероятности, это обусловлено тем, что его не предупредили об этой церемонии, а он же Генсек. Как ему это могли ничего не сказать? Единственное, с чем я могу согласиться, что да, должно быть межличностное уважение,

– отметил Иван Ступак.

Впрочем, бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что Антониу Гутерреш – это Генсек ООН. Его задача, если где-то идет война – это ее остановка. Кроме того, агрессора следует назвать прямо, а не избегать ответа. Гутерреш же занимает довольно незаинтересованную позицию.

Иван Ступак об оскорблении Антониу Гутерреша на Владимира Зеленского: смотреть видео

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