Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, незадоволення Антоніу Гутерреша стосувалося участі у нагородженні захисниць України.

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"Неповага" до Генсека ООН

У виданні The Washangton Post повідомили, що у "злитих" засекречених документах Пентагону була інформація про те, що Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерреш злився на Президента України Володимира Зеленського.

Його невдоволення було зокрема спричинено тим, що він був змушений брати участь у церемонії нагородження захисниць України під час візиту до Києва 8 березня.

Ймовірно, це зумовлено тим, що його не попередили про цю церемонію, а він же Генсек. Як це йому могли нічого не сказати? Єдине, з чим я можу погодитись, що так, має бути міжособистісна повага,

– зазначив Іван Ступак.

Втім колишній співробітник СБУ наголосив, що Антоніу Гутерреш – це Генсек ООН. Його завданням, якщо десь йде війна – це її зупинення. Крім того, агресора потрібно назвати прямо, а не уникати відповіді. Гутерреш же натомість займає доволі незацікавлену позицію.

Іван Ступак про образу Антоніу Гутерреша на Володимира Зеленського: дивитись відео

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