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      Генсек НАТО ответил исключат ли Турцию из Альянса

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      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / wsj.com

      НАТО пока не поднимает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии. Действия Турции осудили Франция, Германия и Великобритания.

      По словам Столтенберга, несмотря на возмущение некоторых членов Альянса относительно действий Турции в Сирии, вопрос об исключении не рассматривается.

      К теме: В Европе созывают экстренное заседание из-за наступления Турции на Сирию

      Мы является самым эффективным альянсом в истории. И будем оставаться им в дальнейшем,
      – ответил он на вопрос корреспондента.

      Актуально: Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир

      Что известно о наступлении Турции на сирийских курдов?

      Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Сирія
      Военная операция "Мирная весна" / Getty Images

      Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Реакция мирового сообщества на наступление Турции

      В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление таки произошло, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.

      Так, предусмотрено замораживание активов и ограничение выдачи американских виз ряду турецких чиновников, в частности президенту, вице-президенту, министрам обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Кроме того, санкции предусмотрены за покупку Турцией российских ЗРС С-400. Ограничительные меры касаются и энергетического, и оборонного секторов.

      Сирія
      Во время операции погибло по меньшей мере 7 гражданских / Getty Images

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания опасаться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      Читайте также: Не помогли во Второй мировой: Трамп объяснил, почему США не будут защищать курдов

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Ближний Восток Война в Сирии Новости Турции
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