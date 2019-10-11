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      Генсек НАТО відповів чи виключать Туреччину з Альянсу

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      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг / wsj.com

      НАТО поки не піднімає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. Дії Туреччини засудили Франція, Німеччина і Велика Британія.

      За словами Столтенберга, незважаючи на обурення деяких членів Альянсу щодо дій Туреччини до Сирії, питання про виключення не розглядається.

      До теми: У Європі скликають екстрене засідання через наступ Туреччини на Сирію

      Ми є найефективнішим альянсом в історії. І будемо залишатися ним надалі,
      – відповів він на запитання кореспондента.

      Актуально: Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ

      Що відомо про наступ Туреччини на сирійських курдів?

      Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Сирія
      Військова операція "Мирна весна" / Getty Images

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії. Після того, як наступ таки відбувся, у Штатах повідомили, що розробка закону про санкції завершилася 9 жовтня.

      Так, передбачено заморожування активів та обмеження видачі американських віз низці турецьких високопосадовців, зокрема президенту, віцепрезиденту, міністрам оборони, закордонних справ, фінансів, торгівлі, енергетики. Крім того, санкції передбачені за покупку Туреччиною російських ЗРС С-400. Обмежувальні заходи стосуються й енергетичного та оборонного секторів.

      Сирія
      ​Під час операції загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      Читайте також: Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Туреччини Війна у Сирії Близький Схід Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг
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