Генсек НАТО відповів чи виключать Туреччину з Альянсу

НАТО поки не піднімає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. Дії Туреччини засудили Франція, Німеччина і Велика Британія.

За словами Столтенберга, незважаючи на обурення деяких членів Альянсу щодо дій Туреччини до Сирії, питання про виключення не розглядається.

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Ми є найефективнішим альянсом в історії. І будемо залишатися ним надалі,

– відповів він на запитання кореспондента.

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Що відомо про наступ Туреччини на сирійських курдів?

Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Військова операція "Мирна весна" / Getty Images

Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії. Після того, як наступ таки відбувся, у Штатах повідомили, що розробка закону про санкції завершилася 9 жовтня.

Так, передбачено заморожування активів та обмеження видачі американських віз низці турецьких високопосадовців, зокрема президенту, віцепрезиденту, міністрам оборони, закордонних справ, фінансів, торгівлі, енергетики. Крім того, санкції передбачені за покупку Туреччиною російських ЗРС С-400. Обмежувальні заходи стосуються й енергетичного та оборонного секторів.



​Під час операції загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

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В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.