Генсек ООН отреагировал на обмен пленными на Донбассе
Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен.
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в опубликованном обращении подчеркнул, что эта важная "гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса".
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Стефан Дюжаррик надеется, что со временем на Донбассе начнет действовать режим прекращения огня, в контексте глобального призыва ООН.
Представитель Генерального секретаря призвал начать процесс дальнейшего разведения сил и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ через контактную линию.
Что известно об обмене пленными
- О нем договорились еще в ходе нормандской встречи в декабре 2019 года;
- Это был первый обмен пленными в 2020 году;
- В его рамках Украина освободила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их пособников.
- Списки украинцев, которые вернулись – здесь.
- Среди людей, которые вернулись из тюрем боевиков, большинство являются гражданскими.
- В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.
- Все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео
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