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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Генсек ООН отреагировал на обмен пленными на Донбассе

      - Читати новину українською
      Обмен пленными / Пресс-служба ОПУ

      Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен.

      Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в опубликованном обращении подчеркнул, что эта важная "гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса".

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      Стефан Дюжаррик надеется, что со временем на Донбассе начнет действовать режим прекращения огня, в контексте глобального призыва ООН.

      Представитель Генерального секретаря призвал начать процесс дальнейшего разведения сил и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ через контактную линию.

      Что известно об обмене пленными

      • О нем договорились еще в ходе нормандской встречи в декабре 2019 года;
      • Это был первый обмен пленными в 2020 году;
      • В его рамках Украина освободила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их пособников.
      • Списки украинцев, которые вернулись – здесь.
      • Среди людей, которые вернулись из тюрем боевиков, большинство являются гражданскими.
      • В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.
      • Все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка ООН Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Обмен пленными
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