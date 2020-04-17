Генсек ООН відреагував на обмін полоненими на Донбасі
Черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу відбувся 16 квітня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін.
Офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в опублікованому зверненні наголосив, що ця важлива "гуманітарна акція напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу".
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Стефан Дюжаррік сподівається, що згодом на Донбасі почне діяти режим припинення вонгю, в контектсті глобального заклику ООН.
Представник Генерального секретаря закликав розпочати процес подальшого розведення сил та забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ через контактну лінію.
Що відомо про обмін полоненими
- Про нього домовились ще у ході нормаднської зустрічі у грудні 2019 року;
- Це був перший обмін полоненими у 2020 році;
- У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
- Списки українців, які повернулися – тут.
- Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
- У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
- Всі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
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