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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      Генсек ООН відреагував на обмін полоненими на Донбасі

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      Обмін полоненими / Пресслужба ОПУ

      Черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу відбувся 16 квітня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін.

      Офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в опублікованому зверненні наголосив, що ця важлива "гуманітарна акція напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу".

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      Стефан Дюжаррік сподівається, що згодом на Донбасі почне діяти режим припинення вонгю, в контектсті глобального заклику ООН.

      Представник Генерального секретаря закликав розпочати процес подальшого розведення сил та забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ через контактну лінію.

      Що відомо про обмін полоненими

      • Про нього домовились ще у ході нормаднської зустрічі у грудні 2019 року;
      • Це був перший обмін полоненими у 2020 році;
      • У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
      • Списки українців, які повернулися – тут.
      • Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
      • У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
      • Всі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.

      Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Луганська Новини Донецька ООН Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Обмін полоненими
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