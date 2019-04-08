Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России

Вернуть России право голоса в Совете Европы и не получить "новые линии размежевания" – этого хочет генеральный секретарь этой организации Турбьерн Ягланд. Украинские дипломаты расценили такие заявления как "прикрытие попытки выполнить прихоти России".

Россия должна иметь право голоса в Совете Европы, несмотря на конфликт в Украине. Следует остановить Москву от выхода из Совета Европы летом 2019, ведь это создаст "новую линию размежевания" на континенте. Так высказался генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд, о чем сообщило издание The Financial Times.

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В Совете Европы 47 стран-членов, организация занимается реализацией Конвенции по правам человека 1949 года и Европейским судом по правам человека. И вот, по мнению ее действующего генсека, организация в июне 2019 года выйдет на пик кризиса. Ведь тогда сплывет два года с тех пор, как Россия перестала платить членские взносы в знак протеста против временного лишения права голоса на парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах.

Совет Европы является единственным местом, где Россия имеет связь с Европой, считает Ягланд. А в июне мы увидим другую Россию. У нас будет новая линия раздела в Европе. Мы не должны недооценивать негативные последствия, ведь не забывайте, что ударом по ЕС есть и Brexit. Поэтому мы можем иметь два события, которые действительно способны потрясти Европу".

Торбьерн Ягланд – когда премьер Норвегии, а с 2009 года генеральный секретарь Совета Европы

Зато Киев считает любой шаг к восстановлению права голоса Москвы неоправданной уступкой из-за аннексии Крыма и поддержку Россией боевиков на Востоке Украины. Постоянный представитель Украины в Совете Дмитрий Кулеба заявил, что "заинтересован, чтобы Россия придерживалась обязательств", но рассказы о том, что Европа потеряет Россию, если не удовлетворит ее требования, являются манипулятивными. К тому же, направленными на распространение страха среди государств-членов СЕ, чтобы подтолкнуть их к принятию решений, благоприятных для России.

«Поверніть Росію з холоду» - закликає Генсек Ради Європи Т.Ягланд із сторінок @FT. З жалем вимушений констатувати, що глава міжурядової правозахисної організації Європи прикриває захистом прав людини спробу виконати забаганки керівництва Росії. https://t.co/CCnDvisZrk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2019 г.

Напомним, Россия была лишена права голоса из-за нарушения украинского суверенитета. Но с тех пор она не платит членские взносы, которые составляют около 7% бюджета СЕ. Впрочем, акцент со стороны Ягланда, конечно, делался не на вкладах, а на том, что 140 миллионов российских граждан не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом Ягланд подчеркнул, что чувствует солидарность с Украиной, но имеет вопрос "Будет ли Украине лучше, если Россия выйдет из Совета Европы?"

Мы осудили аннексию Крыма. Но мы не можем решить эту проблему. Зато мы имеем мандат в защиту прав человека. А российские граждане, несмотря ни на что, в Крыму есть,

– заявил Ягланд.

К слову, российский парламент принял закон, который позволяет судам пренебрегать решением ЕСПЧ.

Тем временем немецкие дипломаты планируют на сессии ПАСЕ добиться снятия санкций с России, называют "борьбу Украины с Россией" предвыборной технологией и призывают прекратить ее поддержку (подробнее – читайте здесь)

Почему России нет в ПАСЕ?

В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила этот вопрос на 2019 год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.



Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия и изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.