12:04
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России

      227 Читати новину українською
      Россию почти приглашают снова сесть в кресло в СЕ
      Россию почти приглашают снова сесть в кресло в СЕ / Фото из открытых источников

      Вернуть России право голоса в Совете Европы и не получить "новые линии размежевания" – этого хочет генеральный секретарь этой организации Турбьерн Ягланд. Украинские дипломаты расценили такие заявления как "прикрытие попытки выполнить прихоти России".

      Россия должна иметь право голоса в Совете Европы, несмотря на конфликт в Украине. Следует остановить Москву от выхода из Совета Европы летом 2019, ведь это создаст "новую линию размежевания" на континенте. Так высказался генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд, о чем сообщило издание The Financial Times.

      Читайте также: Свободно и честно: на Западе прокомментировали выборы президента Украины

      В Совете Европы 47 стран-членов, организация занимается реализацией Конвенции по правам человека 1949 года и Европейским судом по правам человека. И вот, по мнению ее действующего генсека, организация в июне 2019 года выйдет на пик кризиса. Ведь тогда сплывет два года с тех пор, как Россия перестала платить членские взносы в знак протеста против временного лишения права голоса на парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах.

      Совет Европы является единственным местом, где Россия имеет связь с Европой, считает Ягланд. А в июне мы увидим другую Россию. У нас будет новая линия раздела в Европе. Мы не должны недооценивать негативные последствия, ведь не забывайте, что ударом по ЕС есть и Brexit. Поэтому мы можем иметь два события, которые действительно способны потрясти Европу".

      Ягланд

      Торбьерн Ягланд – когда премьер Норвегии, а с 2009 года генеральный секретарь Совета Европы

      Зато Киев считает любой шаг к восстановлению права голоса Москвы неоправданной уступкой из-за аннексии Крыма и поддержку Россией боевиков на Востоке Украины. Постоянный представитель Украины в Совете Дмитрий Кулеба заявил, что "заинтересован, чтобы Россия придерживалась обязательств", но рассказы о том, что Европа потеряет Россию, если не удовлетворит ее требования, являются манипулятивными. К тому же, направленными на распространение страха среди государств-членов СЕ, чтобы подтолкнуть их к принятию решений, благоприятных для России.

      Напомним, Россия была лишена права голоса из-за нарушения украинского суверенитета. Но с тех пор она не платит членские взносы, которые составляют около 7% бюджета СЕ. Впрочем, акцент со стороны Ягланда, конечно, делался не на вкладах, а на том, что 140 миллионов российских граждан не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. При этом Ягланд подчеркнул, что чувствует солидарность с Украиной, но имеет вопрос "Будет ли Украине лучше, если Россия выйдет из Совета Европы?"

      Мы осудили аннексию Крыма. Но мы не можем решить эту проблему. Зато мы имеем мандат в защиту прав человека. А российские граждане, несмотря ни на что, в Крыму есть,
      – заявил Ягланд.

      К слову, российский парламент принял закон, который позволяет судам пренебрегать решением ЕСПЧ.

      Тем временем немецкие дипломаты планируют на сессии ПАСЕ добиться снятия санкций с России, называют "борьбу Украины с Россией" предвыборной технологией и призывают прекратить ее поддержку (подробнее – читайте здесь)

      Почему России нет в ПАСЕ?
      В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила этот вопрос на 2019 год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия и изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

      blog_ava
      Епифаний отреагировал на заявление штаба Зеленского относительно поддержки ПЦУ
      сегодня
      1490
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия ПАСЕ Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 243
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 742
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      22
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      7 апреля , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3879
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      7 апреля , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      1268
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      Как живет кит: ученые прикрепили камеру к спине животного
       19 апреля 2017 , 17:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук