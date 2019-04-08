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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Генсек Ради Європи зробив важливу заяву щодо Росії

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      Росію майже запрошують знову сісти у крісло в РЄ
      Росію майже запрошують знову сісти у крісло в РЄ / Фото з відкритих джерел

      Повернути Росії право голосу в Раді Європи і не отримати "нові лінії розмежування" – цього прагне генеральний секретар цієї організації Турбйорн Ягланд. Українські дипломати розцінили такі заяви як "прикриття спроби виконати забаганки Росії".

      Росія повинна мати право голосу в Раді Європи, попри конфлікт в Україні. Слід зупинити Москву від виходу з Ради Європи влітку 2019, адже це створить "нову лінію розмежування" на континенті. Так висловився генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд, про що повідомило видання The Financial Times.

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      У Раді Європи 47 країн-членів, займається організація реалізацією Конвенції з прав людини 1949 року та Європейським судом з прав людини. І от, на думку її чинного генсека, організація в червні 2019 року вийде на пік кризи. Адже тоді спливе два роки відтоді, як Росія перестала сплачувати членські внески на знак протесту проти тимчасового позбавлення права голосу на парламентській асамблеї у 2014 та 2015 роках.

      Рада Європи є єдиним місцем, де Росія має зв'язок з Європою, вважає Ягланд. А у червні "ми побачимо іншу Росію. У нас буде нова лінія поділу в Європі. Ми не повинні недооцінювати негативні наслідки, адже не забуваймо, що ударом по ЄС є й Brexit. Тож ми можемо мати дві події, які дійсно здатні потрясти Європу ".

      Ягланд
      Торбйорн Ягланд – колись прем'єр Норвегії, а з 2009 року генеральний секретар Ради Європи

      Натомість Київ вважає будь-який крок до відновлення права голосу Москви невиправданою поступкою через анексію Криму і підтримку бойовиків Росією на Сході України. Постійний представник України в Раді Дмитро Кулеба заявив, що "зацікавлений, щоб Росія дотримувалася зобов'язань", але розповіді про те, що Європа втратить Росію, якщо не задовольнить її вимоги, є маніпулятивними. До того ж, спрямованими на поширення страху серед держав-членів РЄ, щоб підштовхнути їх до прийняття рішень, сприятливих для Росії.

      Нагадаємо, Росія була позбавлена ​​права голосу через порушення українського суверенітету. Та з того часу вона не сплачує членські внески, які становлять близько 7% бюджету РЄ. Утім, акцент з боку Ягланда, звісно, робився не на внесках, а на тому, що 140 мільйонів російських громадян не зможуть звернутися до Європейського суду з прав людини. При цьому Ягланд наголосив, що відчуває солідарність з Україною, але має запитання: "Чи буде Україні краще, якщо Росія вийде з Ради Європи?"

      Ми засудили анексію Криму. Але ми не можемо розв'язати цю проблему. Зате ми маємо мандат на захист прав людини. А російські громадяни, попри все, в Криму є,
      – заявив Ягланд.

      До слова, російський парламент ухвалив закон, який дозволяє судам нехтувати рішенням ЄСПЛ.

      Тим часом німецькі дипломати планують на сесії ПАРЄ досягнути зняття санкцій із Росії, називають "боротьбу України з Росією" передвиборчою технологією та закликають припинити її підтримку (детальніше – читайте тут)

      Чому Росії немає у ПАРЄ? У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала це питання на 2019 рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія і змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в'язниць.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Європа ПАРЄ Україна – Росія
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