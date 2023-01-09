Генсекретарь ОБСЕ выступила против исключения России из организации
Источник:Die Welt
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид выступила против исключения России из организации.
Такую позицию Шмид аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи" с россиянами. Она добавила, что "держать дипломатические каналы открытыми не значит договариваться", а "сидеть за одним столом – не значит обмениваться дипломатическими любезностями".
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Я считаю, что с сегодняшней точки зрения есть смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ,
– сказала Шмид.
Кроме того Шмид отметила, что, в отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановления членства, с помощью которого можно было бы исключить Россию.
"ОБСЕ родилась из противостояния времен "холодной войны". Она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", – пояснила генеральный секретарь.
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