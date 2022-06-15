Генштаб поделился историей воина, который 2 выстрелами остановил десятки российских оккупантов

О героизме, мужестве и отваге наших воинов узнал весь мир. Одним из примеров стал подвиг Героя Украины 28-летнего Игоря Дикуна.

Младший лейтенант родом из городка Борщев Тернопольской области. В боях за Ирпень совершил подвиг, за который получил высшую награду.

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На войне с 2014 года

Игорь Дикарь за свои 28 лет был в самых горячих точках на войне. Ушел защищать Украину еще в 2014 году, когда был студентом третьего курса юридического факультета МВД. Чтобы вступить в ряды ВСУ, взял академотпуск. Воин утверждает, что мы боремся за существование Украины.

За время полномасштабного вторжения в боях за Ирпень остановил двумя выстрелами полсотни врагов. Ему удалось выжить, когда враг был буквально на расстоянии вытянутой руки. Город выстоял в российском нашествии благодаря героизму наших воинов.

Его главный бой в Ирпене решило то же советское оружие, что и на Донбассе в 2014 году. Из противотанкового гранатомета РПГ-7 он остановил две машины десанта.

Битва за каждую улочку и дом

24 марта российские оккупанты прорвали оборону и создали угрозу оцепления наших войск.

В Ирпене бои шли за каждый дом и за каждую маленькую улочку. Мы базировались в подвале, чтобы хоть прикрыться от осколков, пережили там тяжелые обстрелы. Мы точно не знали, где они, потому вели хаотичный и частично прицельный огонь,

– говорит Игорь Дикарь.

По его словам, почти 60 наших бойцов могли оказаться зажатыми. Первоначально нужно было уничтожить технику. Побратимы говорят, что в этом все полагались именно на Игоря, потому что у него был боевой опыт и это помогало.

Одну боевую машину во время боя уничтожил побратим Героя, а вторая прорвалась дальше. Игорь Дикун с командой должен был ее преследовать, перепрыгивая заборы. Тогда и наткнулся на вражеского пулеметчика.

"Он принял меня за своего, потому что была похожая одностройка и не среагировал. Начал кричать, что свои, чтобы я не стрелял. Это открыло путь к вражеской машине и вторым точным выстрелом удалось уничтожить БМД и часть прикрывавшей ее пехоты", – вспомнил тот героический случай Дикарь.

Но герой получил ранение плеча, правой ноги и контузию, побратим на месте боя перевязал раны. Очнулся в госпитале через два дня и узнал, что за оборону Ирпеня ему присвоили высшую награду – Героя Украины.

А еще поделился, что их удивляли местные жители. Те предлагали свой дом, потому что есть второй этаж и нормальный участок может быть для обстрела.

Ситуация на фронте на утро 15 июня

Глава областной военной администрации Харьковщины сообщал, что в регионе на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Кроме того, вражеские войска обстреливали населенные пункты региона. На протяжении суток 14 июня оккупанты не стреляли по Харькову, но они открывали огонь по городам и селам области.

Также на 15 июня Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали в общей сложности 32 750 российских оккупантов. За последние сутки удалось уничтожить 250 военных вражеской армии. Кроме того, у России большие потери в технике. Это при том, что подсчет неточный из-за активности боевых действий. То есть потери врага могут быть еще больше.

Впечатляют успехи ВСУ на Юге, где наши воины проводят контрнаступательные действия. Они уже прорвались поближе к Херсону и заставили россиян занять оборону. Украинские военные продвинулись в пределах 18 км от Херсона. Российские захватчики при этом пытаются предотвратить свои ликвидации, поэтому минуют неопределенные места на берегу реки Ингулец в ответ на украинские контратаки вокруг Давидового Брода и на направлениях Николаев – Херсон, Кривой Рог – Херсон.

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