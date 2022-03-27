Генштаб подтвердил освобождение от оккупантов Тростянца и Гусаровки
27 марта 2022 , 13:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины сообщали об освобождении 2 населенных пунктов – Тростянца и Гусаровки. Теперь информацию подтверждает и Генштаб ВСУ.
Эти города были освобождены благодаря силам обороны. Также в Генштабе рассказали о всеобщей ситуации на Слобожанском направлении.
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Противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь,
– говорится в сообщении.
Также в районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций.
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