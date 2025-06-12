Генштаб подтвердил поражение "Резонита" в Московской области

В ночь на 12 июня были зафиксированы взрывы на территории технопарка "Резонит" в Зубово Московской области. Генштаб ВСУ подтвердил атаку на этот объект российского ВПК.

Операция была осуществлена с целью снижения возможностей России по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Чем занимается "Резонит"

Организовали атаку на "Резонит" подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Этот завод занимается серийным производством и монтажом печатных плат и производством электроники.

Его продукцию россияне активно используют при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Сейчас результаты огневого поражения "Резонита" уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Напомним, что из-за атаки на Московскую область местные власти даже вводили ограничения на посадку и взлет самолетов в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Российская "певео" ночью также работала в Подольске (Подмосковье), Курске, Белгороде и Брянске.