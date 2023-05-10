Побег коллаборантов из Большой Белозерки и ложь вместо "эвакуации" из Энергодара, – Генштаб

Оккупанты и коллаборанты прекрасно понимают, что контрнаступление вот-вот начнется. Так что они продолжают если не готовить побег, то уже убегать. Так, коллаборанты спешно покинули Большую Белозерку.

Об этом и актуальной ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ней отметили, что коллаборанты продолжают бежать во временно оккупированный Крым, считая его надежным убежищем.

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Обещают эвакуацию и нагло обманывают

В Генштабе отметили, что в Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию". Под нее подпадали члены семей сотрудников Запорожской АЭС. Интересно, что самим сотрудникам запрещено покидать город.

Так называемую "эвакуацию" обещали провести в Бердянск и Кирилловку. Мол, людей расселят на базах отдыха и гостиницах. Реальность же оказалась несколько иной. Их привезли в Ростовскую область. А вместо обещанных баз отдыха или гостиниц их ожидали палаточные городки под открытым небом.

А вот в Большой Белозерке, что тоже на Запорожье, ситуация несколько иная. В течение прошлой недели этот населенный пункт покинуло большинство коллаборантов. Они на собственных транспортных средствах отправились в направлении временно оккупированного Крыма.

Враг продолжает нести потери

О том, что врагу неспокойно на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует результативная работа наших военных. Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники захватчиков. Также 2 удара были по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, за прошедшие сутки сбили 6 БПЛА разного типа, в том числе 3 "Шахеда". Прекрасно отработали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пункт управления, 4 района скопления оккупантов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию РЭБ.

В Генштабе также отмечают, что российские захватчики продолжают сосредоточивать основные наступательные усилия по нескольким направлениям. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там за минувшие сутки зафиксировали 46 атак. Эпицентрами самых ожесточенных боев остаются Бахмут и Марьинка.