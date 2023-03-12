Готовится ли наступление из Беларуси, ВСУ отбили более 90 атак на Востоке: сводка Генштаба

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. За минувшие сутки наши защитники отбили более 90 атак врага. Ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте.

Об этом и общей ситуации на фронте по состоянию на утро 12 марта рассказали в сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве поделились информацией как о потерях врага, так и заметили, готовится ли он к наступлению с территории Белоруссии.

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Наступление на Востоке продолжается

В Генштабе напоминают, что российские военные преследуют одну цель. Они стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия на ведении наступательных действий оккупантов сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях наши военные продолжают демонстрировать профессионализм и слаженность. За минувшие сутки они отбили 92 атаки врага. Осмотрим подробнее ситуацию на Востоке.

Купянское и Лиманское направления. Там оккупанты сохраняют свое существенное военное присутствие в приграничных с нашим государством районах. Делают они это для того, чтобы не допускать переброски наших подразделений на другие направления. За прошедшие сутки там захватчики пробовали прорвать оборону ВСУ, но никакого успеха не добились. В то же время было совершено 13 обстрелов населенных пунктов, расположенных вдоль линии боевого столкновения.

Там оккупанты сохраняют свое существенное военное присутствие в приграничных с нашим государством районах. Делают они это для того, чтобы не допускать переброски наших подразделений на другие направления. За прошедшие сутки там захватчики пробовали прорвать оборону ВСУ, но никакого успеха не добились. В то же время было совершено 13 обстрелов населенных пунктов, расположенных вдоль линии боевого столкновения. Бахмутское направление. Там штурмовые действия города Бахмута не прекращаются. Оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии столкновения. В частности, Васюковку, Зализнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василевку, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

Там штурмовые действия города Бахмута не прекращаются. Оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии столкновения. В частности, Васюковку, Зализнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василевку, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Там наступательные действия оккупанты совершали в направлении Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, а также Марьинки Донецкой области. Всё без результатов.

Существует ли угроза из Беларуси

Что касается Волынского, Полесского, Северского и Слобожанского направлений, то оперативная ситуация там стабильная. Враг продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси. В то же время не зафиксировано формирование наступательных группировок.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в районах Брянской и Курской областей, расположенных у границы с Украиной. Не обошлось без минометных и артиллерийских обстрелов. Под огонь попали районы 8 населенных пунктов: Червоной Зари, Красного, Огурцового, Колодезного, Красного Первого, Новомлинска и Каменки Харьковской области.

Заметим, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают держать оборону. Но это не мешает им обстреливать населенные пункты, до которых достает их вооружение. Под вражеский огонь попали почти 40 населенных пунктов в Запорожье и Херсонской области.

Оккупанты несут потери

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам скопления живой силы и техники противника. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава оккупантов, склад с боеприпасами и 2 места развертывания станций РЭС.

К слову, по состоянию на утро 11 марта ВСУ удалось уничтожить 158 тысяч российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Следует учитывать тот факт, что точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень трудно.