Оккупанты усиливают оборону под Белгородом, на каких направлениях наступают: сводка Генштаба

Российские военные продолжают ежедневно атаковать и наступать. В то же время, наблюдаются попытки врага усилить оборону в областях, граничащих с Украиной.

Об этом и ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба. Узнайте, на каких направлениях оккупанты наступают и каких потери несут в войне против Украины.

Читайте также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

Укрепляют инженерные сооружения

По данным ведомства, неспокойно в приграничных районах Белгородской области. Оккупанты переживают, поэтому решили не останавливать сооружение защитных конструкций. Известно также об установление противотанковых заграждений.

Напоминаем, что таким образом россияне могут продолжать нагнетать панику среди местного населения. ВСУ и без них много работы на родной земле, поэтому наступать на Белгородщину никто не планирует.

Тем временем российские захватчики продолжают наступление. Основные усилия сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении. За прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить более 170 атак на этих направлениях.

Какая ситуация по другим направлениям

Волынский, Полесский, Северский и Слобожанский. Там не зафиксировано формирование наступательных группировок русского войска. В то же время, не прекращаются обстрелы населенных пунктов на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

Там не зафиксировано формирование наступательных группировок русского войска. В то же время, не прекращаются обстрелы населенных пунктов на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Купянский и Лиманский. Оккупанты безуспешно шли в наступление на Кременную и Белогоровку в Луганской области и Спорное в Донецкой области.

Оккупанты безуспешно шли в наступление на Кременную и Белогоровку в Луганской области и Спорное в Донецкой области. Бахмутское направление. Там тоже фиксируют наступление врага. Оккупанты продолжают штурмовать сам Бахмут. Отбить атаки нашим защитникам удалось в районах Орехово – Васильевка, Дубово – Васильевка, Бахмута и Ивановского.

Там тоже фиксируют наступление врага. Оккупанты продолжают штурмовать сам Бахмут. Отбить атаки нашим защитникам удалось в районах Орехово – Васильевка, Дубово – Васильевка, Бахмута и Ивановского. Авдеевское и Шахтерское направления. Безуспешно оккупанты шли в наступление в направлении Каменки, Северного, Водяного, Невельского, а также Марьинки.

Безуспешно оккупанты шли в наступление в направлении Каменки, Северного, Водяного, Невельского, а также Марьинки. Запорожское и Херсонское направления. Там оккупанты обороняются. Известно, что на отдельных участках пытаются создать для себя условия, позволяющие идти в наступление.

Какие потери понесли враги

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы и техники противника. Кроме того, нашим защитникам удалось сбить вражеский БПЛА типа "Орлан-10". А вот подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить 1 район сосредоточения врага, 2 склада с боеприпасами и 3 важных объекта захватчиков.

К слову, по состоянию на утро 1 марта удалось ликвидировать 149 890 российских бойцов. Заметим, что реальные цифры гораздо выше. Просто очень трудно точно подсчитать уничтоженных противников в зонах ведения активных боевых действий.