16 "Шахидов" из 21 были ликвидированы: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные снова совершили массированную атаку иранскими дронами-камикадзе. Как рассказывают в Генштабе, из 16 из 21 "Шахидов" удалось сбить нашим военным.
Об этом говорится в утренней сводке. Рассказываем подробнее как о результативной работе ПВО, так и вообще о ситуации на фронте дальше.
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оккупанты атаковали ночью
Заметим, что массированную атаку дронами враг совершил в ночь на 22 марта. По имеющейся информации, оккупанты выпустили сразу 21 БПЛА иранского производства. К счастью, 16 "Шахидов-136" нашим военным удалось уничтожить.
В то же время в Генштабе подчеркивают, что угроза нанесения ударов по всей территории Украины все еще остается. Поэтому мы рекомендуем не игнорировать воздушные тревоги и оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя.
Добавим, что за минувшие сутки враг нанес 10 ракетных и 32 авиационных удара. Кроме того, совершили оккупанты 90 обстрелов из РСЗО. Под вражеский огонь попали, в частности, гражданские объекты.
ВСУ отбили 114 атаки врага
Напомним, что перед врагом стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Так что оккупанты делают все возможное, чтобы выполнить ее. Наступательные действия не останавливаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Что касается других, то там противник ведет оборонительную деятельность.
Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 атак врага на восточном участке фронта, отмечают в Генштабе.
Кратко о ситуации на направлениях
- Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское. Оперативная ситуация там не претерпела серьезных изменений. Также не выявлено формирование наступательных группировок врага.
- Купянское и Лиманское направления. Там оккупанты пытаются сломать оборону ВСУ. Без успеха совершали наступательные действия в районах Кременной, Дибровы, Белогоровки и Веселого.
- Бахмутский. Захватчики ведут наступление, хотя и несут бешеные потери в живой силе, вооружении и технике. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки. В частности, в районах Орехово-Василовки, Григоровки, Богдановки, Ивановского, Бахмута, Клищиевки и Майорска.
- Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Там наступательные действия зафиксировали в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы. Все они были безуспешными. Заметим, что на одну только Марьинку за прошедшие сутки оккупанты предприняли почти 20 попыток наступления, все неудачны.
- Запорожский и Херсонский. Там оккупанты пытаются обороняться. В то же время, они не прекращают обстреливать населенные пункты как в Запорожской, так и в Херсонской области.
Оккупанты продолжают нести потери
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, наши защитники сбили 15 БПЛА разных типов и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный для врага объект.