Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на Востоке
Источник:Генштаб
Российские военные приступают к наступательной операции на Донбассе. В понедельник, 18 апреля, зафиксированы признаки активизации противника.
Россия активизировала наступательные и штурмовые действия
Об активизации российского врага заявили в Генштабе ВСУ. Сообщается, что зафиксировано признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.
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В Генштабе отметили, что в Слобожанском и Донецком операционных районах вооруженные силы России активизировали наступательные и штурмовые действия.
Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия,
– сообщили в Генштабе.
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