Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на Востоке

Российские военные приступают к наступательной операции на Донбассе. В понедельник, 18 апреля, зафиксированы признаки активизации противника.

Россия активизировала наступательные и штурмовые действия

Об активизации российского врага заявили в Генштабе ВСУ. Сообщается, что зафиксировано признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.

К теме Обострение в районе Кременной приведет к непредсказуемым последствиям, – Гайдай

В Генштабе отметили, что в Слобожанском и Донецком операционных районах вооруженные силы России активизировали наступательные и штурмовые действия.

Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия,

– сообщили в Генштабе.

Достойно внимания – Большая битва за Донбасс уже продолжается: ситуация на фронте 17 апреля: смотрите видео