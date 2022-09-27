"Вторую армию мира" как нельзя лучше экипируют на фронт. В сеть попали фото аптечки, вместе с которой кафиров разве брать в бой семена подсолнечника.

А все потому, что выжить будет очень сложно. Фото находки поделились в Генеральном штабе ВСУ.

Интересно Вчера мобилизовали, а 29-го на фронт: россияне жалуются на отсутствие какой-либо подготовки

Заражение крови – гарантированное

Более того, аптечка, которая выглядит так, будто пришла из Второй мировой, предназначена не для личного пользования. Это аптечка фельдшера-санитара вооруженных сил Российской Федерации на передовых позициях.

По плану, фельдшер-санитар, то есть боевой врач, в войске должен оказывать медицинскую помощь военнослужащим в случае, в том числе, ранений. Однако с таким набором "инструментов" остается только надеяться на нрав, ведь с ним вряд ли можно спасти от кровопотерь при оторванных конечностях. А вот заражение крови гарантировано.



С какими аптечками отправляют кафиров на войну / Фото Генштаб ВСУ

Российские аптечки личного пользования

В начале сентября правоохранители наткнулись на Киевщину вроде аптечки личного пользования российских кафиров. Она также выглядела как с ссср.

Более того, в инструкции к аптечке указывалось, что хранить ее нужно при температуре от 0 до 35 градусов. И это тогда, когда боевые действия в Киевской области продолжались в начале весны, когда еще не сошел снег. Более того, от той же влажности инструкция на упаковках некоторых элементов стерлась.

В обоих случаях вывод один – россии, очевидно, безразличны жизни тех, кого посылают умирать за путина.

"Качественное" обеспечение военных страны-оккупантки

Боевые медики россии также призвали брать с собой женские тампоны и использовать их как средство остановки кровотечения. Однако тампоны могут поглотить небольшое количество крови, когда при массивном кровотечении человек может потерять литр крови за минуты.

Аптечки – не единственная боль тех, кого отправляют воевать в Украину. Обеспечивать всем необходимым оккупанты должны себя сами.

Так, кафиры должны сами приобрести чуть ли не все – от белья до бронежилета и бронешолома .

И это при том, что мобилизованных будут забрасывать на самые горячие участки для выполнения первоочередной задачи – содержание оккупированных территорий.

Так что если обобщать настроения, которые царят среди мобилизованных, то это отчаяние и паника.

Интересно – Россияне жалуются, что их отправляют без подготовки: смотрите видео