За сутки произошло 20 боевых столкновений с российскими захватчиками. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 7 июля.

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У ВСУ есть успехи на фронте

Силы обороны проводят наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ закрепляются там на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии и ведут контрбатарейную борьбу. Из-за успехов наших защитников российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в войне.

В районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого их взяли под стражу и переместили в здание Розовского районного суда,

– говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла удар по вражескому пункту управления, ударила по 2 ЗРК россиян и нанесла 6 ударов по районам, где находился личный состав противника. Наши артиллеристы и подразделения ракетных войск поразили вражеский пункт управления, станцию РЭС и 7 артиллерийских средств.

На Купянском направлении ВСУ отразили все атаки противника. Также они дали отпор россиянам в районе Марьинки. На Лиманском направлении попытка россиян вытеснить наши войска с занимаемых позиций северо-западнее Берестового, что на Луганщине, тоже потерпела неудачу. То же и на Шахтерском направлении. На Авдеевском направлении наступательные действия россиян в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области тоже оказались тщетными. Привлечение авиации оккупантам не помогло.

Россияне продолжают террор

В ночь на 7 июля оккупанты запустили 18 иранских "Шахедов". Воздушным силам ВСУ удалось сбить 12 этих дронов-камикадзе. А днем захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью. Они попали по территории одного из инфраструктурных объектов

Также в течение дня россияне нанесли 42 авиационных удара и совершили около 30 обстрелов из РСЗО. Они били по позициям наших защитников и населенным пунктам. В результате есть пострадавшие среди мирного населения. А еще оккупанты разрушили гражданскую инфраструктуру.

Что говорят о наступлении ВСУ эксперты