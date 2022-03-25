Генштаб высоко оценивает вероятность привлечения армии Беларуси в бои на Волынском направлении

На Волынском направлении россияне активных действий не проводят. Однако вероятность привлечения белорусов к агрессии против Украины в Генштабе Вооруженных Сил оценивают как высокую.

В генеральном штабе ВСУ сообщили актуальную информацию по состоянию на 12:00 тридцатых суток героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Угроза вовлечение Беларуси в войну сохраняется

На Волынском направлении российские захватчики активные действия не проводят.

Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая,

– отметили в Генштабе.

Там также рассказали, что продолжаются мероприятия пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправки в Беларусь сводных подразделений. В частности, из состава 4 российских бригад.

Напомним, Владимир Зеленский накануне заявил, что пока неизвестно, готова ли Беларусь присоединиться к России в войне против Украины, открыв новый фронт с Севера. Однако украинские защитники готовы к любым сценариям.

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