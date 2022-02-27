В Генштабе говорят, что оккупанты снизили темпы наступления и массово сдаются

Российские оккупационные войска, состоящие преимущественно из на скорую руку "переведенных на контракт" молодых срочников, не могут обеспечить темпы наступления на Украину. Несмотря на это, захватчики пытаются развить успех на отдельных направлениях.

Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, враги значительно замедлили темпы продвижения колонн техники вглубь нашей территории. Войска останавливаются, поскольку лишены своевременного пополнения боеприпасов и топлива.

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Кроме того, личный состав оккупантов демотивирован и во многих случаях не понимает, как ему действовать.

Основная тактика – захват небольших городов и дорог

В Генштабе говорят, что морально-психологическое состояние оккупационных войск очень низкое. Личный состав захватчиков истощен предварительными учениями.

Также военные ВСУ зафиксировали многочисленные факты дезертирства и отказа ВС РФ от участия в боевых действиях против нашего государства.

Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения.

Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, национальной гвардии и национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели,

– отметили в Генштабе.

Хотят заблокировать Киев

Военные говорят, что главной целью противника есть блокировка столицы, но выполнить ее захватчики не могут. Оккупанты забрасывают в крупные города диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население. Также в России используют удары баллистическими и крылатыми ракетами и бьют авиацией, которая залетает из Крыма и Беларуси.